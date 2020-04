Kaum noch Abschiebungen: NRW schafft Platz für Flüchtlinge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil es durch die Corona-Krise kaum noch Abschiebungen gibt, erhöht das Land NRW seine Kapazitäten für Flüchtlinge um mehrere Tausend Plätze. «Für eine Übergangszeit werden außerdem zur Entlastung und besseren Verteilung auch Jugendherbergen in der Nähe von größeren Flüchtlingseinrichtungen genutzt», heißt es in einem Bericht des zuständigen Ministeriums an den Landtag.

Von dpa