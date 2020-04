Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Reihe von Geschäftsleuten hat in Düsseldorf die Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie allzu großzügig ausgelegt. In einem Fitnessstudio hätten sich die Menschen bereits wieder in einem Salzwasserbecken getummelt, auch ein Nagel- und ein Sonnenstudio trafen die Kontrolleure geöffnet vor, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Von dpa