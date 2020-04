Weitere 20 000 Anträge im Soforthilfe-Programm

Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag vorläufig gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über «Fake-Websites» Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen. Bei der Polizei waren Hunderte Anzeigen eingegangen. Das Soforthilfe-Programm wurde am Freitag fortgesetzt.