Köln (dpa) - Die Phil.Cologne wird wegen der Corona-Krise von Juni auf September verschoben. Man sei optimistisch, das größte Philosophiefestival Deutschlands in diesem Jahr ausnahmsweise im Herbst organisieren zu können, teilten die Veranstalter am Dienstag in Köln mit. Geplant sei die Zeit vom 14. bis zum 17. September.

Von dpa