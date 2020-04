Bei Miele läuft nach Corona-Pause die Produktion wieder

Gütersloh (dpa/lnw) - Beim Hausgerätehersteller Miele läuft die Produktion nach rund dreiwöchigem Stillstand wegen der Corona-Krise wieder. In allen deutschen und ausländischen Werken werde gearbeitet, teilte Miele am Dienstag mit. Der Shutdown, der seit dem 1. April galt, sei damit beendet. In einigen Verwaltungsbereichen dauere die Kurzarbeit hingegen an. «Da viele Händler ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, hoffen wir auf eine steigende Nachfrage», sagte Stefan Breit, Geschäftsführer Technik der Miele Gruppe.

Von dpa