NRW-Familienminister: Kitabetreuung noch vor der Sommerpause

Die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte sei für die Kinder von elementarer Bedeutung. «Wir möchten daher in behutsamen Stufen weitere Öffnungen in der Kindertagesbetreuung erreichen», sagte Stamp . Kurz vor der Aufnahme des Schulbetriebs am Donnerstag in NRW hält derweil die teils massive Kritik an der Landesregierung an.

Noch immer gebe es offene Fragen, die die Schulträger, Schulleitungen, aber auch Schülerinnen, Schüler und Eltern verunsicherten, sagte Helmut Dedy , Geschäftsführer des Städtetages NRW, der « Rheinischen Post ». Man müsse «beispielsweise auch wissen, wie viele Kinder in einem Standard-Klassenraum gleichzeitig unterrichtet werden dürfen. Wie lassen sich bei laufendem Schulbetrieb die Mindestabstände einhalten?», sagte Dedy. Es sei insgesamt unverständlich, «dass das Land seinen Termin für den Schulbeginn an diesem Donnerstag so übers Knie gebrochen hat».