Großbrand in Naturschutzgebiet weiterhin nicht gelöscht

Viersen/Herkenbosch (dpa/lnw) - Auch zwei Tage nach Ausbruch eines Großbrandes im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist das Feuer noch nicht gelöscht. Der Brand sei auf deutscher Seite aber unter Kontrolle, erklärte eine Sprecherin des Kreises Viersen am Mittwochmorgen. Auch in der Nacht seien etwa 500 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Am Mittwochmorgen wurde die niederländische Ortschaft Herkenbosch wegen starker Rauchentwicklung evakuiert. Das teilten die Sicherheitsbehörden der Provinz Limburg auf Twitter mit.