Gummersbach (dpa/lnw) - Nach einem großflächigen Waldbrand in Gummersbach und einem mittlerweile zweitägigen Einsatz will die Feuerwehr am Mittwoch letzte Glutnester löschen. Zwischen 80 und 100 Einsatzkräfte sollen dafür vor Ort sein, sagte ein Feuerwehrsprecher des Oberbergischen Kreises. Um an die Glutnester zu gelangen, müsse zunächst verbranntes Holz weggeräumt werden.

Von dpa