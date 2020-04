NRW-Polizisten tragen Schutzmasken: «Keine Pflicht»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizisten in Nordrhein-Westfalen werden in bestimmten Situationen künftig Atemschutzmasken gegen das Coronavirus tragen. Dabei gehe es um Einsätze, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden könne, teilte die Polizei am Mittwoch auf ihrer Webseite Polizei.nrw mit. Eine Maskenpflicht gebe es für die Beamten aber nicht, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums auf Anfrage.

Von dpa