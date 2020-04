Gericht: Aufnahmestopp für Klinik wegen Corona ausgesetzt

Die Rehaklinik hatten den Eilantrag eingereicht. Sie war in der Corona-Krise mit Wirkung zum 3. April als Einrichtung «zur Entlastung der akutstationär zu versorgenden Patienten» bestimmt worden. Seitdem gilt sie für die Behandlung von - bis September 2020 aufgenommenen - Patienten als zugelassenes Krankenhaus. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass eine dort seit Ende Februar behandelte Patientin mit dem Coronavirus infiziert war. Die Stadt untersagte daraufhin die Aufnahme neuer Patienten bis auf Weiteres.

Eine solche Maßnahme könne zwar grundsätzlich im Sinne Infektionsschutzgesetz tauglich sein, wenn in einem Krankenhaus Patienten an Covid-19 erkrankt seien. Aber in diesem Fall habe die Stadt bloß festgestellt, dass sich die Patientin wohl in der Klinik angesteckt habe - und außer dem unbefristeten Aufnahmestopp habe man keine anderen Schritte zur Verhinderung der Virus-Verbreitung erwogen. Das wäre laut Gericht aber geboten gewesen. Die Antragsgegnerin habe «offensichtlich rechtswidrig» gehandelt.