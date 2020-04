Der Tote war nach der Explosion am Mittwoch von Feuerwehrleuten in den Trümmern des Reihenhauses im Stadtteil Buchheim gefunden worden, in dem er alleine gelebt haben soll. Das Haus wurde komplett zerstört. Der Grund für die Explosion sei weiterhin unklar, erklärte die Polizei. Unter anderem seien noch Brandermittler im Einsatz.

Die Beamten untersuchen unter anderem, ob der 79-Jährige die Explosion womöglich vorsätzlich herbeigeführt haben könnte. Er soll nach dpa-Informationen in der Vergangenheit psychische Probleme gehabt haben.