Justizministerium: Keine Maskenpflicht in NRW-Gerichten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Maskenpflicht für Mitarbeiter oder Besucher von Gerichten in NRW zur Corona-Eindämmung ist bisher nicht vorgesehen. Das sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch im Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags. Man setzte im Justizbereich auf andere Schutzmaßnahmen wie etwa ausreichende Abstandswahrung. Justizminister Peter Biesenbach (CDU) schloss eine künftige Maskenpflicht aber nicht aus. Man werde in dieser insgesamt dynamischen Entwicklung in der Corona-Krise auch «dynamisch mitmachen» und in der Justiz nichts auslassen, was ein sinnvoller Schutz sein könne.

Von dpa