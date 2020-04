Laumann: Gesundheitssystem wird mit Coronavirus fertig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen hat sich weiter verlangsamt. Die Zahlen verdoppelten sich derzeit nur noch alle 20 Tage, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Die Reproduktionsrate, die als weitere wichtige Marke für den Verlauf der Ansteckungswelle mit dem neuartigen Coronavirus gilt, liege in NRW bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte einen anderen Menschen ansteckt. Solange diese Rate aber unter eins liege, könne man davon ausgehen, dass das Gesundheitssystem in NRW mit dem Coronavirus fertig werde, sagte Laumann.

Von dpa