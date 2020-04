Leiche nach Hausexplosion in Köln geborgen

Köln (dpa/lnw) - Nach der Explosion eines Hauses in Köln haben die Rettungskräfte am Mittwochabend eine Leiche am Unfallort geborgen. «Es wurde eine Leiche gefunden, ob das der Bewohner ist, wissen wir nicht», sagte ein Polizeisprecher. Der 79 Jahre alte Bewohner des Hauses war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Leiche werde am Donnerstag in der Gerichtsmedizin identifiziert, sagte der Sprecher.

Von dpa