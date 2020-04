Sperrung von A42-Teilstück am 1. Mai-Wochenende

Essen (dpa/lnw) - Die A42 wird zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Kreuz Essen-Nord am langen Wochenende über den 1. Mai in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Die wegen Bauarbeiten erfolgende Sperrung beginnt am Donnerstagabend (30. April) um 21.00 Uhr und dauert bis Montagmorgen (4. Mai) um 05.00 Uhr, wie der Landesbetrieb Straßenbau in Bochum mitteilte. Während der Sperrung soll auf einem Teilstück die Fahrbahndecke erneuert werden. Umleitungen werden ausgeschildert. Mit den Bauarbeiten ende die im November 2017 begonnene Sanierung des sechs Kilometer langen Autobahn-Teilstücks, hieß es. Insgesamt seien 45 Millionen Euro investiert worden.

Von dpa