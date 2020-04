Mann verletzt 42-Jährigen mit Faustschlägen lebensgefährlich

Witten (dpa/lnw) - Ein 28-Jähriger soll in einem Park in Witten mehrfach mit den Fäusten auf einen anderen Mann eingeschlagen und diesen schwer verletzt haben. Der 42-Jährige schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum am Donnerstag. Am Dienstagabend sei ein Streit zwischen den beiden Männern eskaliert. Das 42-jährige Opfer erlitt dabei Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Bei der Festnahme des Tatverdächtigen leistete dieser massiven Widerstand und verletzt zwei Beamte leicht. Es wurde nun ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Mann erlassen. Wie es zu dem Streit kam und in welcher Beziehung die Männern zu einander stehen, wird laut Polizei noch ermittelt.

Von dpa