Düsseldorf (dpa/lnw) - Sechs Niederländer müssen sich von heute an in Düsseldorf wegen einer Serie von Geldautomatensprengungen vor dem Landgericht verantworten. Die 20 bis 24 Jahre alten Angeklagten kommen aus Utrecht. Laut Anklage waren sie in unterschiedlicher Zusammensetzung an den Explosionen beteiligt.

Zwischen Oktober 2018 und April 2019 sollen sie Geldautomaten in Warendorf, Münster, Ratingen, Erkrath, Köln und Heiligenhaus in die Luft gejagt haben. Obwohl sie in mehreren Fällen scheiterten, erbeuteten sie laut Anklage insgesamt 385 000 Euro. Festgenommen wurden die Angeklagten in Ratingen.

Das Gericht hat für das Verfahren bis Ende September 39 Verhandlungstage eingeplant. Die Zahl der Geldautomatensprengungen war in diesem Jahr wieder deutlich angestiegen.