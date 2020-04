Auto überschlägt sich: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Köln (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 59 sind ein Mann und eine Frau bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto des Mannes in der Nacht zu Freitag nahe der Anschlussstelle Bonn-Vilich in Richtung Köln von der Straße abgekommen und hatte sich mehrere Male überschlagen, bevor es in einem Waldstück zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, seine Beifahrerin wurde eingequetscht. Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war das Auto zuvor bei einer Verkehrskontrolle in Bonn aufgefallen und dann mit hoher Geschwindigkeit über die A59 geflüchtet. Die Unfallstelle bleibe bis mindestens acht Uhr am Freitagmorgen gesperrt, hieß es.

Von dpa