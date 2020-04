Waldbrände in NRW: Immer noch Glutnester

Gummersbach/Viersen (dpa/lnw) - Mehrere Tage nach Ausbruch eines großflächigen Waldbrandes im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist die Feuerwehr weiterhin zur Bekämpfung von Glutnestern vor Ort. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle in Viersen am Freitagmorgen mitteilte, waren in der Nacht noch rund 130 Feuerwehrleute zur engmaschigen Kontrolle des Gebiets und zur Bekämpfung der Glutnester im Einsatz. Von einem Hubschrauber mit Infrarotkamera erwarte man nun einen aktuellen Überblick über die Lage, so der Sprecher.

Von dpa