Lotte-Trainerin Wübbenhorst: Zweifel vor Viertliga-Job

Lotte (dpa) - Regionalliga-Trainerin Imke Wübbenhorst hat vor ihrem Engagement in der vierten Liga der Männer auch Zweifel gehabt. «Ich habe mich oft gefragt, ob die Leute und die Gesellschaft schon bereit und offen genug dafür sind. Ich hätte auch gerne etwas in der 1. Bundesliga der Frauen oder im Ausland angenommen», sagte die Trainerin der Sportfreunde Lotte in einem Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Die 31-Jährige war vor einer Woche bei dem Viertligisten in Nordrhein-Westfalen vorgestellt worden.

Von dpa