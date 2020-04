Auto kollidiert mit Traktor: Mann schwer verletzt

Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der Traktor und das Auto am späten Donnerstagabend auf einer Kreisstraße in Datteln (Kreis Recklinghausen) in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammenstießen. Dabei wurde der 53-jährige Autofahrer schwer verletzt, der 38-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge seien mit einem Totalschaden abgeschleppt worden, sagte ein Sprecher. Es entstand ein Sachschaden von etwa 115 000 Euro.

Von dpa