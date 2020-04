43-Jähriger in Wald erstochen: Verdächtiger in U-Haft

Wilnsdorf (dpa/lnw) - Nach einem Leichenfund in Wilnsdorf bei Siegen sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde am Freitag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erlassen habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen. Der mutmaßliche Täter hatte den Angaben zufolge zuvor gestanden, einen 43-Jährigen in einem Wald erstochen zu haben. Grund sollen Streitigkeiten um Schulden gewesen sein. Am Tatort hatte die Polizei ein blutverschmiertes Messer gefunden. Ob dies die Tatwaffe sei, müsse aber noch ermittelt werden.