Covestro kehrt zum normalen Geschäftsbetrieb zurück

Covestro (dpa) - Der Leverkusener Kunststoff-Spezialist Covestro will nach den Corona-Unterbrechungen den normalen Geschäftsbetrieb wieder hochfahren. Im Einklang mit den aktuellen Beschlüssen der Bundesregierung sowie zahlreicher Landesregierungen ist eine schrittweise Rückkehr zum Regelbetrieb an den deutschen Standorten ab dem 27. April geplant, wie der Spezialchemiekonzern am Freitag in Leverkusen mitteilte. Für den Schutz der Mitarbeiter sollen zahlreiche Hygienemaßnahmen sorgen. Zudem sollen Mitarbeiter, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, nach Möglichkeit weiter zu Hause arbeiten.

Von dpa