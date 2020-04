Krefeld/Hagen (dpa/lnw) - Panzerknacker im Akkordmodus: Erneut sind in Nordrhein-Westfalen zwei Geldautomaten in die Luft geflogen. Die Explosionen ereigneten sich in der Nacht zum Freitag in Krefeld und Hagen. In Hagen kam es danach zu dramatischen Szenen, wie die Polizei berichtete.

Von dpa