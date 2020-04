Ermittlungen gegen Heim wegen Corona-Ausbruchs

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen ein Pflegeheim in Sankt Augustin wegen möglicher Verstöße in der Corona-Krise aufgenommen. Es sei eine Anzeige der Stadt Sankt Augustin eingegangen, sagte der Bonner Staatsanwalt Sebastian Buß am Freitag. «Ich kann bestätigen, dass wir die Ermittlungen aufgenommen haben.» Es gehe um «mögliche strafbare Verstöße im Zusammenhang mit der Corona-Krise». Zum genauen Inhalt äußerte er sich nicht. Der Anwalt des Trägers habe sich aktiv gemeldet und Kooperationsbereitschaft zur Aufklärung signalisiert. Mehrere Medien hatten berichtet.

Von dpa