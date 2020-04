Jugendliche sollen Dutzende Einbrüche begangen haben

Bielefeld (dpa/lnw) - Mehrere Jugendliche und junge Männer sollen in Bielefeld für mehr als 36 Einbrüche verantwortlich sein. Einer der sechs Hauptverdächtigen gestand die Beteiligung an den Einbrüchen in Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren im Zeitraum von September 2019 bis März 2020, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bereits im März hatten die Beamten vier mutmaßliche Täter im Alter von 17 und 18 Jahren auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Inzwischen wurden ein 14- und ein 18-Jähriger als weitere Tatverdächtige ermittelt. Neben den nun sechs Hauptverdächtigen sollen mindestens 15 weitere Jugendliche abwechselnd an den Einbrüchen beteiligt gewesen sein.

Von dpa