Regierung: Vorbereitung der Kommunalwahl nicht gefährdet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Aufstellungsverfahren für Parteien und Wählergruppen zur Kommunalwahl ist aus Sicht der Landesregierung trotz Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen nicht beeinträchtigt. Die Versammlungen seien weiterhin zulässig, erklärte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag im Düsseldorfer Landtag. In NRW sollen nach bisherigen Planungen am 13. September neue kommunale Spitzen und Räte gewählt werden.

Von dpa