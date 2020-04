Menschen im Rhein? «Drei Luftballons gerettet»

Neuss (dpa/lnw) - Nach einem Alarm wegen vermeintlich drei gesichteter Köpfe im Rhein bei Neuss haben Rettungskräfte drei weiße Luftballons aus dem Wasser gefischt. Passanten hatten am Donnerstagabend in der Dunkelheit gemeint, drei Köpfe zu sehen und lösten einen größeren Rettungseinsatz aus. Mehrere Löschzüge und die Wasserrettungseinheit der Feuerwehr Neuss sowie die DLRG und die Wasserwacht rückten auf Booten aus und besetzten auch mehrere Punkte entlang des Rheins. Am Ende Erleichterung und ein Schmunzeln: «Der gesamte Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten mit der erfolgreichen Rettung der drei Luftballons beendet werden», hieß es am Freitag im Pressebericht der Feuerwehr.

Von dpa