Loveparade: Nebenklage-Anwälte wollen noch Gutachter hören

Duisburg (dpa/lnw) - Im Loveparade-Strafprozess haben 14 Anwälte von Nebenklägern gemeinsam an das Landgericht Duisburg appelliert, das Verfahren nicht wie geplant einzustellen. «Es gibt keinen zwingenden Grund, den Loveparade-Prozess vor der Anhörung des Sachverständigen einzustellen», hieß es in einer Mitteilung der Anwälte vom Freitag. Die Nebenkläger hätten viele Fragen an den Gutachter und müssten die Möglichkeit erhalten, diese Fragen in einer öffentlichen Verhandlung direkt an ihn zu richten. Für die Einführung des etwa 3800 Seiten umfassenden Gutachtens hatte das Landgericht ursprünglich acht Sitzungstage im Frühjahr eingeplant.

Von dpa