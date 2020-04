Hamminkeln (dpa/lnw) - Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang am Niederrhein sind am Freitag drei Insassen eines Autos gestorben. Das teilte die Feuerwehr Hamminkeln mit. Das Auto wurde nach Polizeiangaben in der Ortschaft Dingden von einem Zug erfasst und mitgeschleift.

Von dpa