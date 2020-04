Ibbenbüren (dpa/lnw) - Die münsterländische Stadt Ibbenbüren hat am Freitag 4400 Schutzmasken an ihre fünf weiterführenden Schulen übergeben. «Das Land stattet die Schulen nicht mit Schutzmasken aus - also machen wir es», sagte Bürgermeister Marc Schrameyer (SPD).

Von dpa