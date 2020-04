Straßen.NRW kündigt Vertrag mit Baukonzern für Brücke

Leverkusen (dpa/lnw) - Straßen.NRW hat wegen Mängeln an Stahlbauteilen für die Leverkusener Rheinbrücke den Vertrag mit dem Baukonzern Porr für das Großprojekt gekündigt. Die Bauteile erfüllten «weder die deutschen Normen noch die vertraglichen Vereinbarungen», teilte der Landesbetrieb am Freitag mit. Man habe in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt. «Es konnte aber keine Einigkeit über den Umgang mit der Vielzahl der Mängel erzielt werden», erklärte Sascha Kaiser, Direktor bei Straßen.NRW. «Das zwingt uns dazu, einen neuen Partner zur Fertigstellung der Brücke zu finden.» Porr hatte zuletzt betont, die von Straßen.NRW bemängelten Fehlstellen seien nicht ungewöhnlich und könnten beseitigt werden.

Von dpa