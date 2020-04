Festival «Extraschicht» am 27. Juni wegen Corona abgesagt

Oberhausen (dpa/lnw) - Das für den 27. Juni im Ruhrgebiet geplante Kulturfestival «Extraschicht - Nacht der Industriekultur» ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Dies teilte Ruhr Tourismus am Freitag in Oberhausen mit. An rund 50 Spielorten in mehr als 20 Städten hatten die Veranstalter mit über 250 000 Besuchern gerechnet. Es wäre die 20. «Extraschicht» gewesen.

Von dpa