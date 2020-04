Auto kracht gegen Haus: Fahrer nur leicht verletzt

Mettmann (dpa/lnw) - Ein angetrunkener Autofahrer ist in Langenfeld mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt - und mit leichten Verletzungen davongekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, überschlug sich und krachte gegen das Haus. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall am Donnerstagabend eine Kopfplatzwunde, sein unverletzter Beifahrer flüchtete zunächst zu Fuß, wurde jedoch kurz darauf von der Polizei gefasst. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille, zudem war sein Auto nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von dpa