Watzke widerspricht Polizei: Keine Fan-Aufläufe geplant

Dortmund (dpa) - Die Sorgen um Fan-Massen vor den Stadien bei Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga hält Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joaachim Watzke für unbegründet. «Ich kenne keine Fan-Gruppierung, die für Aufläufe vor den Stadien sorgen wird», sagte der 60-Jährige dem TV-Sender Sky. Sollte es solche «Exzesse» geben und damit gegen die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie verstoßen werden, «wäre wieder Schluss» mit einem Spielbetrieb», sagte Watzke. Aber er betonte: «Den Fußball unter Generalverdacht zu stellen, ist auch nicht in Ordnung.»

Von dpa