Krefeld Pinguine verlängern Verträge mit Saponari und Besse

Krefeld (dpa/lnw) - Die Krefeld Pinguine haben die Verträge mit den Stürmern Vinny Saponari und Grant Besse verlängert. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag bekanntgab, erhält der 30 Jahre alte Saponari einen Kontrakt für die nächsten beiden Spielzeiten. Der 25 Jahre alte Besse verlängerte bis 30. April 2021. Saponari spielt seit 2018 in Krefeld und hat in 93 DEL-Spielen 17 Treffer erzielt. Besse kam 2019 zu den Pinguinen und brachte es in seiner ersten Saison auf 20 Tore.

Von dpa