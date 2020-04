Laschet: Am Donnerstag keine fundamentalen Entscheidungen

Grundsätzlich warb Laschet dafür, Fragen der Corona-Beschränkungen ganzheitlich zu diskutieren - «dass man auch mal denkt, welche Schäden richten wir eigentlich an durch den Lockdown. Was heißt das für Kinder und Jugendliche, die in Wohnungen sind, die nicht mehr in die Kita kommen?» Man müsse viel umfassender diskutieren und nicht jeden Tag auf die Infektionszahlen schauen.