Zahlreiche Verletzte nach Motorrad-Kollisionen

Bottrop/Korschenbroich/Bielefeld (dpa/lnw) - Insgesamt sieben Menschen sind am Sonntagabend bei Kollisionen mit Motorrädern in Nordrhein-Westfalen verletzt worden - drei davon schwebten in Lebensgefahr. Beim Zusammenstoß zweier Motorräder in Bottrop sind die Fahrer lebensgefährlich und eine 38-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden, wie die Polzei mitteilte. Ein 52-Jähriger sei mit seinem Krad in Bottrop auf eine Straße eingebogen, ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten. Er stieß dabei mit dem Motorrad eines 47-Jährigen zusammen, der mit einer Sozia unterwegs war. Beide Männer seien mit Hubschraubern in Kliniken gebracht worden.

Von dpa