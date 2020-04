A59 in Richtung Düsseldorf Anfang Mai fünf Nächte gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine der Hauptverkehrsadern zwischen Köln und Düsseldorf wird Anfang Mai in einem Teilbereich fünf Nächte lang gesperrt. Davon betroffen ist auf der A59 in Richtung der Landeshauptstadt das Stück zwischen Langenfeld-Richrath und Düsseldorf-Garath. Die Vollsperrung erfolgt aufgrund von Bauarbeiten und soll in der Nacht auf den 5. Mai beginnen und am 9. Mai enden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau in Nordrhein-Westfalen am Montag mit. Die Sperrung in dem Teilstück gilt jeweils zwischen 20 und 5 Uhr. In den Nachtstunden sollen Betonplatten auf der Fahrbahn saniert werden. Umleitungen werden demnach ausgeschildert.

Von dpa