Wuppertal (dpa/lnw) – Die Wuppertaler Schwebebahn fällt wegen des Bruchs einer Schiene am Montag komplett aus. «Heute werden wir auf jeden Fall nicht mehr fahren», sagte ein Sprecher der Stadtwerke am Montag. Dass die Bahnen am Dienstag wieder fahren, sei bisher nicht sicher. Zuvor berichtete die «Westdeutsche Zeitung» darüber.

Von dpa