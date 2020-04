Beethoven-Jubiläumsausstellung beendet: Keine Verlängerung

Die Bundeskunsthalle schloss am 14. März wegen der Pandemie. Die als Auftakt zum Beethoven-Jahr konzipierte Ausstellung konnte deshalb in den letzten sechs Wochen bis zu ihrem regulären Ende am 26. April nicht besucht werden. Das Museum bleibt noch bis zum 3. Mai geschlossen.

In der Ausstellung « Beethoven - Welt.Bürger.Musik» wurden eine Fülle seltener und wertvoller Ausstellungsstücke wie Gemälde, Notenblätter, Briefe und Instrumente gezeigt. Der virtuelle Rundgang auf der Internetseite der Kunsthalle soll bis Ende des Jahres bleiben. Von Oktober an wird ein Teil der Exponate in einer anderen Ausstellung in Brüssel präsentiert.