Schulden in Millionenhöhe: Wendler will «alles bezahlen»

Köln (dpa/lnw) - Schlagersänger Michael Wendler (47, «Sie liebt den DJ») hat beteuert, seine Steuerschulden in Millionenhöhe komplett bezahlen zu wollen. «Die ersten Zahlungen an das Finanzamt sind bereits sechsstellig geleistet», schrieb der in den USA lebende Künstler am Montag auf Instagram. «Es dauert noch, aber ich werde alles bezahlen», versprach er. In dem Interneteintrag nannte Wendler eine Summe von 1,2 Millionen Euro «Nachzahlung».