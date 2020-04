Wesseling führt Maskenpflicht an Schulen ein

Verpflichtend sind die Masken in den Fluren und auf dem Schulhof, allerdings nicht im Unterricht. «Da regelt das die Sitzordnung und die Verkleinerung der Lerngruppen», sagte Kanonenberg.

Am Montag brachte die Stadt dazu rund 6000 Einmalmasken zur Grundversorgung an die Schulen in Wesseling. Im weiteren Verlauf seien aber die Eltern für die Organisation zuständig, so Kanonenberg. Von der Regel sind zunächst nur 190 von 1350 Schüler betroffen, die seit vergangener Woche an den weiterführenden Schulen auf Prüfungen vorbereitet werden.

Seit Montag gilt in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Eine flächendeckende Pflicht zum Tragen von Schutzmasken auch in der Schule gibt es derzeit allerdings nicht.