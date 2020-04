Müntefering zu Corona: «Wir dürfen nicht nachlässig werden»

Essen (dpa/lnw) - Franz Müntefering (80) hat sich dagegen ausgesprochen, Corona-Schutzmaßnahmen in großem Stil außer Kraft zu setzen. «Wir dürfen nicht nachlässig werden. Rückschläge im Kampf gegen die Pandemie könnten sich verheerend auswirken», sagte der frühere SPD-Chef in einem Interview der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Montag). Er finde es gut, dass nun Schutzmasken beim Einkauf und in Bussen und Bahnen getragen werden müssten. «Lockerungen im öffentlichen Leben können nur bedeuten: kleine Schritte nacheinander. Es ist nicht die Zeit für Experimente.» So sei es für ihn schwer nachzuvollziehen gewesen, warum Möbelhäuser in NRW plötzlich wieder öffnen durften. Müntefering ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Von dpa