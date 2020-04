Aldi Süd setzt wegen Corona auf digitale Zutrittskontrollen

Mülheim/Ruhr (dpa) - Der Discounter Aldi Süd will in der Corona-Krise mit digitalen Zutrittskontrollen die Zahl der Kunden in seinen Filialen begrenzen. Sensoren an den Ein- und Ausgängen sollen dabei die Kundenzahl im Laden in Echtzeit überwachen. «Das Zugangssystem gewährleistet, dass die Auslastungshöchstgrenzen in unseren Filialen nicht überschritten werden», berichtete Aldi-Manager Malte Kuhn am Montag.

Von dpa