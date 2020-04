Unfall bei Flucht vor Polizei: Mann stirbt in Krankenhaus

Bonn (dpa/lnw) - Ein am Freitag bei der Flucht vor der Polizei verunglückter Autofahrer ist tot. Der 21-Jährige starb am Montag in einem Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Zustand seiner 24-jährigen Beifahrerin sei stabil.