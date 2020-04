Wetterwechsel: Regen in Sicht - Waldbrandgefahr nimmt ab

Essen (dpa/lnw) - Die Natur kann aufatmen: Der langersehnte Regen ist in Sicht. Am Dienstag gibt es erste Schauer, auch Gewitter sind möglich. Bis zum Wochenende soll laut Deutschem Wetterdienst wechselhaftes Wetter anhalten. Die Meteorologen schätzen, dass bis zum Wochenende insgesamt 10 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Im Bergischen Land und in Teilen des Sauerlandes könnten es auch 20 bis 30 Liter sein, sagte Malte Witt vom DWD am Montag in Essen. «Die große Trockenheit ist damit erstmal vorbei.»

Von dpa