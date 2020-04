Mann aus Maßregelvollzug geflohen: Über Zaun geklettert

Viersen-Süchteln (dpa/lnw) - Ein wegen Totschlags im Maßregelvollzug untergebrachter 33-Jähriger ist aus der Klinik geflohen. Er sei ersten Ermittlungen zufolge am Montag gegen 11.15 Uhr über einen etwa 3,5 Meter hohen Gartenzaun geklettert und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, teilten die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei Viersen mit. Die Fahndung - unter anderem mit Personenspürhund - sei erfolglos geblieben. Mit einem Bild des Mannes wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit; mit der Bitte, Hinweise auf den Aufenthalt umgehend zu melden.

Von dpa