Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg hatten zeitweise Probleme, sich mit ihren Geräten ins Internet einzuwählen. Allerdings sei die Störung, die am Morgen seit 06.15 Uhr wieder aufgetreten war, nicht mehr so gravierend wie am Abend zuvor. Am Montagabend hatte es in den Abendstunden Störungen gegeben. Wie viele Kunden betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.

Am späten Montagabend hieß es zunächst, die Störung sei behoben. Am Dienstagmorgen trat sie dann jedoch wieder auf. Bis wann die Störung endgültig behoben sein sollte, war zunächst noch offen.