Groth kritisiert Keller: Bewerbung letztlich «sinnlos»

Düsseldorf (dpa) - Die frühere Präsidentschaftsbewerberin Ute Groth hat DFB-Präsident Fritz Keller für dessen Verhalten in der Corona-Krise kritisiert und sieht auch sonst ein Jahr nach ihrem Vorstoß keine großen Veränderungen im Deutschen Fußball-Bund (DFB). «Gerade in der aktuellen Phase, in der alle wissen wollen, wie es weitergeht, hält er sich sehr bedeckt. Da hätte man viel deutlicher Stellung beziehen müssen», sagte Groth im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa